Австрийскому экс-полковнику предъявили обвинение в шпионаже на Россию

Официальное обвинение экс-полковнику австрийской армии предъявила прокуратура Зальцбурга. Военного обвиняют в шпионаже в пользу России.

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«Подсудимый обвиняется по меньшей мере в 25-летней шпионской деятельности в пользу российской военной разведывательной службы Главное разведывательное управление (ГРУ, теперь ГУ) в совершении преступления, связанного с деятельностью секретной разведывательной службы в ущерб Австрии, в совершении преступления о предательстве государственных секретов и преднамеренном разглашении военных секретов», — сказано в заявлении прокуратуры Зальцбурга, сообщил ТАСС.

Скандал разгорелся еще осенью 2018 года. Тогда издание Kronen Zeitung написало, что в Австрии нашли шпиона, который около 20 лет работал на Россию. Австрийские власти считают, что 70-летний полковник в отставке из Зальцбурга на протяжении всего этого времени передавал Москве секретные сведения и документы о миграционном кризисе и военной авиации.

Якобы раз в две недели военный выходил на связь с неким Юрием из России. При этом издание не указало, откуда получило данную информацию. В итоге прокуратура Австрии возбудила уголовное дело. Офицер обвиняется в разглашении гостайны. По законам его страны экс-полковнику грозит до десяти лет тюрьмы. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал озвученные обвинения «мегафонной дипломатией».