17 августа 2023, 07:51
Австрийский полковник заявил о возросших рисках для ВСУ после переброски последних резервов
Австрийский полковник Райснер: ВС России уменьшают пространство для маневра ВСУ
Полковник ВС Австрии Маркус Райснер высказал мнение, что украинская армия вскоре столкнется с большим риском. Это произойдет, когда в бой войдет последняя предназначенная для сражения бригада. Такое заявление военный сделал в интервью с газетой Tagesspiegel.
Райснер отметил, что Вооруженные силы Украины хотят совершить прорыв до наступления осенней непогоды. Передислокация одной из украинских бригад в зону сражений может стать большой проблемой для киевского режима. Австрийский военнослужащий добавил, что ВСУ на фоне атак ВС России перебросили силы в район между Кременной и Купянском для усиления.
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«Развертывание этих сил сокращает пространство для маневра Украины для дальнейшего наступления в центральном направлении, которое идет с 4 июня <…>. Поэтому существует риск быть связанным одновременно на нескольких направлениях», — сказал он.
Ранее политолог Василий Кашин заявил, что украинское командование избрало провальную тактику контрнаступления. ВСУ уже совершили большое количество ошибок, подчеркнул он.
Австрия
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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