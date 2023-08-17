Мир 17 августа 2023, 07:51 Австрийский полковник заявил о возросших рисках для ВСУ после переброски последних резервов Австрийский полковник Райснер: ВС России уменьшают пространство для маневра ВСУ Pxhere

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Полковник ВС Австрии Маркус Райснер высказал мнение, что украинская армия вскоре столкнется с большим риском. Это произойдет, когда в бой войдет последняя предназначенная для сражения бригада. Такое заявление военный сделал в интервью с газетой Tagesspiegel.

Райснер отметил, что Вооруженные силы Украины хотят совершить прорыв до наступления осенней непогоды. Передислокация одной из украинских бригад в зону сражений может стать большой проблемой для киевского режима. Австрийский военнослужащий добавил, что ВСУ на фоне атак ВС России перебросили силы в район между Кременной и Купянском для усиления.

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«Развертывание этих сил сокращает пространство для маневра Украины для дальнейшего наступления в центральном направлении, которое идет с 4 июня <…>. Поэтому существует риск быть связанным одновременно на нескольких направлениях», — сказал он.

Ранее политолог Василий Кашин заявил, что украинское командование избрало провальную тактику контрнаступления. ВСУ уже совершили большое количество ошибок, подчеркнул он.