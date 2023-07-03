Мир 03 июля 2023, 23:39 Австрийский полковник рассказал о смене тактики Украины после провального контрнаступления NTV: Украина сменила тактику после неудачного контрнаступления РИА «Новости»

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Киев поменял тактику после неудачного первого этапа контрнаступления ВСУ. Но большого прорыва, как уверен австрийский полковник Маркус Рейснер, не стоит ожидать. Его слова привел NTV.

«Первая фаза украинского контрнаступления провалилась. Сейчас Киев адаптирует свою тактику, отходя от доктрины НАТО, чтобы попытаться добиться успеха. Тем не менее, большого, единственного прорыва ожидать не приходится», — отметил Рейснер.

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Ситуацию на фронте, как считает австрийский полковник, можно сравнить с игрой в американский футбол. По его описанию, ситуация выглядит таким образом, будто «обе стороны бегут навстречу друг другу и таранят плечом к плечу, пока одна из них не прорвется».

Украинские военные в ближайшие дни попытаются начать второй этап контрнаступления в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, ВСУ сейчас проводят маневрирование и перегруппировку. Так противник хочет запутать российскую разведку, объяснил Рогов. Украинские войска, по его словам, могут нанести главный удар на любом участке.