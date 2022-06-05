Австрийский полковник назвал роковой для Украины военный просчет Запада

Роковым просчетом Запада стала задержка с началом поставок вооружения Украине. Теперь это оружие не может попасть на линию фронта. Такое мнение высказал в беседе с Welt военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.

«Поставки оружия Западом были начаты слишком поздно, и поэтому теперь тяжелые вооружения больше не могут вовремя доставляться на место», — сказал военный.

По его словам, часть важных путей поставок для групировки ВСУ в районе Северодонецка в настоящее время находится под контролем российской армии. Кроме того, возможности транспортировки по железным дорогам сильно ограничены в результате повреждений инфраструктуры, а грузовые автомобили являются очень легкой целью для обстрелов на открытых пространствах Донбасса. В этой связи украинские военные в зоне боевых действий могут получить лишь небольшие системы вооружений.

«Тяжелое вооружение, такое как самоходные артиллерийские установки PzH 2000, а также танки и БМП не могут туда попасть или их удается доставить лишь малыми партиями», — пояснил офицер.

Ранее стало известно, что США поставят Украине в рамках военной помощи реактивные системы залпового огня HIMARS.