Мир 15 декабря 2022, 15:30 Австрийский политик заявил о неизбежности сырьевого дефицита в ЕС

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Санкционное давление в отношении России приведет страны Евросоюза к сырьевому дефициту. Такое мнение выразил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в беседе с РИА «Новости».

По мнению политика, в европейской экономике уменьшается производство и стремительно растет стоимость сырья, в связи с этим странам ЕС обеспечен сырьевой дефицит.

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По данным сайта «Политика сегодня», большое количество европейских компаний в настоящее время не способно выдержать конкуренции на международных рынках.

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