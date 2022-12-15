15 декабря 2022, 15:30
Австрийский политик заявил о неизбежности сырьевого дефицита в ЕС
Санкционное давление в отношении России приведет страны Евросоюза к сырьевому дефициту. Такое мнение выразил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в беседе с РИА «Новости».
По мнению политика, в европейской экономике уменьшается производство и стремительно растет стоимость сырья, в связи с этим странам ЕС обеспечен сырьевой дефицит.
Реклама
По данным сайта «Политика сегодня», большое количество европейских компаний в настоящее время не способно выдержать конкуренции на международных рынках.
Реклама
Европа
Реклама
Реклама