Мир 15 декабря 2022, 07:46 Австрийский политик назвал главное условие окончания конфликта на Украине Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: у Запада нет мирных инициатив по Украине РИА «Новости»

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США и их союзники в Европе могли бы урегулировать ситуацию на Украине, но у них отсутствуют мирные инициативы в этом направлении, заявил РИА «Новости» бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Он указал на то, что у некоторых стран «есть интерес или также выгода» от продолжения конфликта.

«На данный момент ни в Европе, ни в США нет серьезной и искренне желанной мирной инициативы. Турция <…> пытается посредничать», — считает политик.

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По его мнению, шанс на мирный договор появится, если крупные игроки, находящиеся «на заднем плане», решат прекратить конфликт и прекратят поставки оружия на Украину. Всем сторонам следует проявить готовность «всерьез искать путь к переговорам», констатировал Штрахе.

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В том же интервью изданию бывший австрийский вице-канцлер высказал мнение о том, что протесты в Европе будут только нарастать: уровень жизни людей ухудшается, при этом отправка вооружения на Украину продолжается.