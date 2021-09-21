Австрийский политик-антипрививочник подал в суд из-за слухов о тайной вакцинации

Нешуточная схватка разразилась между двумя австрийцами. Лидер ультраправой Партии свободы Герберт Кикль, который является ярым антипрививочником, подал в суд на пиарщика Вольфганга Розама. Причиной стали слухи, который Розам распространил о Кикле. Якобы тот в тайне привился от ковида. Об этом рассказало австрийское издание OE24.

Розам в эфире телепрограммы «Fellner! Live» заявил, что Кикль, несмотря на то, что является противником вакцинации от коронавируса, тайно привился. Он уточнил, что сам лично подтвердить эту информацию не может, однако слышал о ней из различных источников.

«Делать прививку от коронавируса или нет, должно быть свободным выбором каждого человека. Я не вакцинирован. Но Вольфганг Розам намекнул, что я лгу публике о своем прививочном статусе», — подчеркнул Кикль.

Он уверен, что издатель просто хочет подорвать его политический авторитет.

Австрийское издание Kronen Zeitung также подтверждает слухи относительно тайной вакцинации от коронавируса нескольких членов Австрийской партии свободы.