Мир 25 января 2024, 08:27 Австрийский офицер признал превосходство России на СВО Полковник ВС Австрии Райснер: Россия имеет решающее превосходство на Украине РИА «Новости»

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Российские войска в разы превосходят Вооруженные силы Украины по числу боеприпасов, потому страна может прорвать фронт. Об этом в интервью каналу ntv Nachrichten заявил полковник генштаба ВС Австрии Маркус Райснер.

Он отметил, что на некоторых участках украинская армия использует примерно две тысячи снарядов. В отличие от нее российская сторона выстреливает около 10 тысяч.

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«Это означает, что мы снова имеем соотношение один к пяти, и это, конечно, автоматически отражается на ситуации на поле боя», — подчеркнул Райснер.

Он напомнил, что ЕС не выполнил данное Украине обещание о передаче миллиона снарядов до конца прошлого года. Также, по его словам, республике не смогут помочь и США. Американские власти вынуждены поставлять боеприпасы не только ВСУ, но и для операции Израиля в Газе.

Боец ВСУ по имени Сергей в беседе с Figaro назвал суицидом удары по российским позициям. По его словам, у украинской армии просто нет на это ресурсов.