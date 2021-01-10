Австрийский министр подал в отставку после обвинений в плагиате

Заявление об отставке подала министр труда, семьи и молодежи Австрии Кристине Ашбахер. Это произошло на фоне давления из-за плагиата, который обнаружили при написании ее диссертации.

Министр заявила, что все обвинения в плагиате являются инсинуациями. Она подчеркнула, что работу может повторно проверить и подтвердить отсутствие заимствований профессорский состав высшего учебного заведения.

«Моя семья и я видим, что СМИ и политические оппоненты не дают мне провести справедливый процесс проверки и поспешно меня осуждают немыслимым образом. <…> По этой причине я ухожу в отставку с моей должности», — привела слова Ашбахер пресс-служба министерства.

По информации Австрийского агентства печати, Ашбахер обвинил в плагиате независимый эксперт. Он утверждает, что министр скопировала отдельные части работы без указания конкретных источников. По словам специалиста, плагиат был и в дипломной работе министра, которую она готовила в 2006 году. Ашбахер писала диссертацию в Техническом университете Братиславы весной 2020 года.