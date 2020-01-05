Австрийский канцлер поделился мнением о Грете Тунберг

«Я думаю, то, как она себя подала и как много внимания привлекла по всему миру, (это) достаточно оригинально… Я думаю, всегда хорошо, когда молодые люди принимают активное участие», — заявил Себастьян Курц.

Канцлер Австрии добавил, что лучше знаком с деятельностью экоактивистов своей страны и готов рассказал об этом.

В 2018 году 16-летняя Грета Тунберг стала прогуливать школу. Вместо этого она часами стояла возле шведского парламента, требуя принимать более активные действия в борьбе с изменениями климата. Ее действия породили волну пятничных климатических забастовок, превратившись в международное движение FridaysForFuture.

Шведскую экоактивистку в 2019 году журнал Time признал «Человеком года». Главный редактор издания заметил, что Грета стала самой юной носительницей этого звания за все 92 года, которые его присуждали. Президент США Дональд Трамп негативно отнесся к этому факту. Он назвал победу Тунберг в данной номинации «нелепой».