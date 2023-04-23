Мир 23 апреля 2023, 09:54 Австрийский экономист предложил лишить Россию всех западных лекарств Австрийский экономист Фельбермайер призвал распространить санкции против РФ на лекарства Unsplash

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Санкции Запада против России нужно распространить на лекарства — это поможет усилить давление на страну, считает директор Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайер. Его процитировала газета Spiegel.

По его мнению, пока западные санкции оказались недостаточно эффективными и не стоило снимать ограничения с ряда товаров.

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«Было глупостью сделать это и в отношении вещей, через которые можно было бы давить на Россию самым жестоким образом. Я имею в виду, например, фармацевтику, лекарства», — подчеркнул Фельбермайер.

Он отметил, что из гуманитарных соображений можно было сделать для лекарств исключение, но политическое давление на Россию оказалось бы не таким сильным. Притом эксперт убежден, что Россия в любом случае нашла бы альтернативные способы приобретения товаров.

Ранее китайские СМИ отмечали, что США не удалось «разграбить денежную копилку» России, несмотря на санкции. Об этом писали Nation News.