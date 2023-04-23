23 апреля 2023, 09:54
Австрийский экономист предложил лишить Россию всех западных лекарств
Австрийский экономист Фельбермайер призвал распространить санкции против РФ на лекарства
Санкции Запада против России нужно распространить на лекарства — это поможет усилить давление на страну, считает директор Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайер. Его процитировала газета Spiegel.
По его мнению, пока западные санкции оказались недостаточно эффективными и не стоило снимать ограничения с ряда товаров.
Реклама
«Было глупостью сделать это и в отношении вещей, через которые можно было бы давить на Россию самым жестоким образом. Я имею в виду, например, фармацевтику, лекарства», — подчеркнул Фельбермайер.
Он отметил, что из гуманитарных соображений можно было сделать для лекарств исключение, но политическое давление на Россию оказалось бы не таким сильным. Притом эксперт убежден, что Россия в любом случае нашла бы альтернативные способы приобретения товаров.
Ранее китайские СМИ отмечали, что США не удалось «разграбить денежную копилку» России, несмотря на санкции. Об этом писали Nation News.
Австрия
Санкции
Запад
Реклама
Реклама