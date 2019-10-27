Австрийский дипломат озвучил условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России назвал условие, при котором с РФ снимут санкции. Для отмены ограничительных мер нужно, чтобы страны Евросоюза, наконец, договорились их убрать. Инициатором может стать один человек, но ему потом «придет конец».

По словам экс-посла Австрии Фридриха Бауэра, многие страны ЕС недовольны санкциями против России, однако в этом вопросе не получается «продвинуться». Дипломат уверен, что нужен один человек, который выскажется за отмену ограничительных мер, но пока такой не нашелся, передает РИА «Новости».

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«Таким образом санкциям придет конец, но вместе с ними — и тому, кто это скажет. Поэтому никто и не может отважиться. Нужна группа стран, которая выступит против санкций. Все не так просто», — сказал Бауэр.

Дипломат добавил, что ввести санкции — просто, но снять куда сложнее. До сих пор не удалось получить поддержку большинства в Евросоюзе, чтобы реализовать хотя бы пошаговую отмену ограничений.

Санкции, по мнению Бауэра, не только вредят России, но и идут ей на пользу. Например, на рынке появилось больше российских продуктов, передает «Газета.ru». В то же время, уверен дипломат, США никак не страдают от ограничительных мер против РФ.