Австрийские власти решили открыть горнолыжные курорты Тироля

Такое решение приняли из-за того, что в регионе за последние 12 дней было диагностировано только 10 случаев заражения коронавирусом.

14 апреля республика разрешила открыть магазины площадью менее 400 квадратных метров и садовые центры. По мнению австрийского правительства, в середине мая можно будет открыть музеи и библиотеки. А с 15 мая планируется вновь открыть рестораны, кафе, а в церквях разрешить проводить службы.