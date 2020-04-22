Австрийские власти решили открыть горнолыжные курорты Тироля
Власти Австрии решили снять карантин в горнолыжных регионах Тироля. Курорты Пацнаунталь, Санкт-Антон и Зельден откроют уже 23 апреля. Такое заявление сделал глава тирольского правительства Гюнтер Платтер, сообщил NEWS.ru.
Такое решение приняли из-за того, что в регионе за последние 12 дней было диагностировано только 10 случаев заражения коронавирусом.
14 апреля республика разрешила открыть магазины площадью менее 400 квадратных метров и садовые центры. По мнению австрийского правительства, в середине мая можно будет открыть музеи и библиотеки. А с 15 мая планируется вновь открыть рестораны, кафе, а в церквях разрешить проводить службы.