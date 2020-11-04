Австрийские следователи заявили, что в Вене действовал только один террорист

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что следователи подробно изучили камеры видеонаблюдения за тот вечер, когда произошел теракт. На основе этих записей они пришли к выводу, что преступник действовал в одиночку.

По словам Нехаммера, были просмотрены видео с городских камер, а также те записи, что прислали очевидцы.

«Изучение видео завершено.<…> Мы смогли установить, что накопление сведений расследования касательно теории о преступнике-одиночке подтверждается анализом видеозаписей», — передает Kurier слова министра.

Он также рассказал, что террорист, совершивший нападение в центре города, идеально обманул программу дерадикализации. Кроме того, министр внутренних дел прокомментировал задержанных: все 14 человек были в возрасте от 18 до 28 лет и имели миграционное прошлое.

Теракт в Вене произошел 2 ноября. Первое нападение случилось возле центральной синагоги города. Потом началась перестрелка еще на пяти улицах. В результате погибли четыре человека и еще 22 пострадали.

Преступником оказался 20-летний выходец из Северной Македонии, гражданин Австрии Фейзулай Куйтим. В прошлом году его приговорили к 22 месяцам заключения за попытку выехать в Сирию и примкнуть к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». Поиск сообщников продолжается.