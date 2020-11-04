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    04 ноября 2020, 18:47

    Австрийские следователи заявили, что в Вене действовал только один террорист

    Анастасия Калинина

    Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что следователи подробно изучили камеры видеонаблюдения за тот вечер, когда произошел теракт. На основе этих записей они пришли к выводу, что преступник действовал в одиночку.

    По словам Нехаммера, были просмотрены видео с городских камер, а также те записи, что прислали очевидцы.

    «Изучение видео завершено.<…> Мы смогли установить, что накопление сведений расследования касательно теории о преступнике-одиночке подтверждается анализом видеозаписей», — передает Kurier слова министра.

    Он также рассказал, что террорист, совершивший нападение в центре города, идеально обманул программу дерадикализации. Кроме того, министр внутренних дел прокомментировал задержанных: все 14 человек были в возрасте от 18 до 28 лет и имели миграционное прошлое.

    Теракт в Вене произошел 2 ноября. Первое нападение случилось возле центральной синагоги города. Потом началась перестрелка еще на пяти улицах. В результате погибли четыре человека и еще 22 пострадали.

    Преступником оказался 20-летний выходец из Северной Македонии, гражданин Австрии Фейзулай Куйтим. В прошлом году его приговорили к 22 месяцам заключения за попытку выехать в Сирию и примкнуть к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». Поиск сообщников продолжается.