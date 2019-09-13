Австрийские садоводы пожаловались на убытки от российского эмбарго

Йоханн Племеншитс пожаловался, что стоимость килограмма яблок составляет 18 центов. Такие цены на продукцию вызваны низким спросом.

«Уже почти пять лет действует это эмбарго. Оно забрало у крупнейшего производителя Европы, а это Польша, огромный рынок вплоть до 1,5— двух миллионов тонн яблок — причем в одночасье», — сказал садовод.

Он заявил, что после введения санкций яблоки из Польши стали напрямую поставлять в страны Европы. Поэтому из-за большого объема продукции цены упали до минимальных значений.