Австрийская партия выполнила предвыборное обещание и установила в Вене «пивной фонтан»

Партия пива установила на центральной площади Вены временный фонтан с хмельным напитком, выполнив свое предвыборное обещание, данное горожанам два года назад. Об этом сообщила газета Kleine Zeitung.

В 2020 году Партия пива была избрана в окружной совет 11-го округа Вены. Фонтан с четырьмя кранами не будет иметь постоянной дислокации из-за бюрократических препятствий, пишет издание. Мобильный «пивной монумент» планируется перевозить на места, где будут проходить мероприятия партии, об этом сообщил ее лидер Доминик Влазны.

Партия пива использовала открытие фонтана для мобилизации своих сторонников перед выборами федерального президента Австрии осенью. Влазны планирует выставить свою кандидатуру, для этого он должен собрать минимум шесть тысяч заявлений в свою поддержку.

Австрийская Партия пива основана в 2015 году, ее глава Доминик Влазны — лидер венской панк-рок группы Turbobier. В 2019 годы его партия на выборах в Национальный совет Австрии набрала 0,1% голосов.