Мир 20 декабря 2023, 19:40 Австрийская OMV планировала продажу или выход из активов России перед лишением прав Лишенная актива в России OMV заявила об изучении указа Путина для будущих шагов Manfred Schmidt / Global Look Press

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Владевшая 25% компании «Севернефтегазпром» австрийская фирма OMV объявила, что сейчас внимательно изучает последний указ президента России Владимира Путина о лишении ее прав на актив и дальнейшей передаче новой организации. Об этом говорится на официальном сайте фирмы.

В OMV напомнили, что «Севернефтегазпром» занимался разработкой Южно-Русского газового месторождения. Сейчас юристы австрийского предприятия намерены изучить документы, чтобы проработать дальнейшие шаги для защиты своих прав.

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В компании подчеркнули, что из указа президента России следует, что после передачи доли OMV новым компаниям фактическим владельцами станут страховая компания «СОГАЗ» и «Газпром», а все поступившие деньги от доли австрийской фирмы переведут на специальный счет.

В сообщении говорится, что OMV с марта 2022 года не рассматривает Россию, как ключевой регион для инвестиций. Стоимость 25% акций «Севернефтегазпрома» пересмотрели еще в прошлом году, скорректировав на 2,46 миллиарда евро. Поэтому потеря не окажет никакого негативного влияния на финансовый результат.

«Что касается самой инвестиции, то на тот момент начался пересмотр, в ходе которого рассматривались все варианты, включая возможность продажи и выхода из бизнеса», — омтетили в тексте.

Президент России Владимир Путин 19 декабря подписал указы о создании кампаний для управления Южно-Русским и участками Ачимовских отложений. Ранее ими занимались совместные предприятия «Газпрома», австрийской OMV и немецкой Wintershall DEA.

Указы предусматривают, что российские акционеры получат такие же доли, какие у них были в совместных предприятиях. Пропорциональные долям иностранных партнеров сохранят в самих организациях, которые предложили купить и АО «СОГАЗ» и ООО «Газовые технологии».

Средства от продажи перечислят на специальные счета типа С на имя предыдущих иностранных владельцев долей.