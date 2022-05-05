Австрийская нефтяная компания заявила, что у нее нет права останавливать платежи за российский газ

Австрия не может просто перестать оплачивать газ из России, нужна соответствующая правовая основа. В данный момент ее нет. Такое заявление сделал глава компании OMV Альфред Штерн.

«Мы не можем просто прекратить выплаты, для этого нужна правовая основа, а ее сегодня нет. Существуют международные суды», — сказал Штерн газете Kurier.

Компании «Газпромом» OMV ранее заключили контракт на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года на условии «бери или плати». Об этом написало РИА «Новости».

В конце апреля сообщалось, что OMV приняла условия России по оплате газа в рублях. При этом Болгария и Польша, которые отказались от такого соглашения, уже остались без газа.

Также Чехия заявила, что не будет оплачивать газ из России рублями. Об этом сообщил премьер-министр республики Петр Фиала.