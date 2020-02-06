    06 февраля 2020, 12:44

    Австрийская компания выделила 113 миллионов евро на «Северный поток — 2»

    Ольга Ситникова

    Австрийская нефтяная компания OMV в прошлом году потратила 113 миллионов евро на строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило РИА «Новости».

    По информации сайта «Аргументы и факты», причины подобных трат копания уточнила в отчетности.

    «Потоки денежных средств, связанные с инвестиционной деятельностью, в 2019 году включали отток денежных средств в размере 113 миллионов евро, связанный с соглашением о финансировании проекта трубопровода «Северный поток — 2», — пояснили в OMV.

    Ранее эксперты спрогнозировали, когда закончится строительство «Северного потока — 2».