Австрийская компания OMV сообщила о сокращении поставок газа из России

Уведомление о снижении объемов поставки газа получила от российского «Газпрома» австрийская энергетическая компания OMV. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Собеседник издания при этом не уточнил, как сильно сократились поставка, но заявил, что снижение «может быть полностью компенсировано OMV».

Накануне, 15 июня, о сокращении поставок из России объявила итальянская компания Eni. В «Газпроме» итальянцам сообщили, что объем снижается на 15%, при этом причину снижения не назвали. В этот же день о 25-процентном снижени поставок топлива из России сообщил крупнейший импортер российского газа в Германии концерн Uniper. В компании сообщили, что причиной стали ограничения Москвой поставок «по своему крупнейшему трубопроводу».

В свою очередь, в «Газпроме» сообщили, что с 16 июля сможет поставлять по газопроводу «Северный поток» не более 67 миллионов кубометров газа в сутки. Причиной называют остановку эксплуатации еще одной газотурбины Siemens на КС «Портовая».

Ранее в компании уже сообщали, что в связи с ограничениями на компрессорной станции «Портовая» «Газпром» сможет поставлять топливо через «Северный поток» в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки. При этом плановая прокачка составляет 167 миллионов кубометров в сутки.