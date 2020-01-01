Австрийская девочка написала Санта Клаусу и пустила письмо по ветру. Оно попало в Россию

Российский региональный телеканал выступил в роли Санта Клауса для девятилетней Софии из австрийского Зальцбурга. Девочка написала письмо волшебному дедушке и отпустила записку в небо вместе с воздушным шариком. Тот пролетел более двух тысяч километров и опустился в Карачаево-Черкесии.

Новогодние чудеса все-таки бывают. Это чудо началось с письма. Девятилетняя София, жительница австрийского города Зальцбурга, в рамках ежегодней традиционной акции, которую устраивает местный музей, написала письмо Санта Клаусу — своему австрийскому Деду Морозу. Письмо девочка прикрепила к воздушному шарику и отпустила в небо.

Шарик с запиской пролетел по небу более двух тысяч километров. В конце-концов послание упало во двор к Амину Аджиеву, фермеру из поселка Красный Курган в Карачаево-Черкессии. Он сначала не понял, что это за письмо, да еще на иностранном языке.

«Видно, что писал ребенок», — рассказал позже мужчина.

Об истории стало известно многим. Местный телеканал «Архыз 24» тоже рассказал эту историю, уточнив, что девочка хотела платьице и счастья. Россияне решили стать для девочки из Австрии Санта-Клаусами. В Зальцбург для Софии отправились подарки к Новому году.

Мама Софии позже призналась, что произошедшее стало для их семьи настоящим новогодним чудом. А те, кто узнал об этой истории, очередной раз убедился, какая маленькая, по сути, наша планета и как тесен мир.