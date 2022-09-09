Австрия допустила возможность снятия санкций с России | 360°

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Австрия допустила возможность снятия санкций с России

Глава МИД Австрии Шалленберг: с России могут постепенно снять санкции

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Евросоюз может постепенно снять санкции с России. Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг в интервью газете Wiener Zeitung.

«Санкции — гибкое средство, но до этого нам еще далеко. Я очень надеюсь, что в какой-то момент мы вернемся к тому моменту, когда дипломатия сможет добиться успеха», — сказал он.

Он добавил, что для переговоров «нужны обе стороны» и Вена готова искать компромисс, но до этого момента «еще очень далеко».

Также он назвал возможный полный запрет на выдачу виз россиянам ошибкой. По словам Шалленберга, Россия остается частью истории и европейской культуры».

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Ранее он заявил, что действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом может прекратиться уже с понедельника, 12 сентября. Никто из попавших в черные списки россиян не будет из них исключен, добавил Шалленберг.

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