Австрия допустила возможность снятия санкций с России | 360°

Мир 09 сентября 2022, 12:06 Поделиться Telegram

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Viber Австрия допустила возможность снятия санкций с России Глава МИД Австрии Шалленберг: с России могут постепенно снять санкции РИА «Новости»

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Евросоюз может постепенно снять санкции с России. Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг в интервью газете Wiener Zeitung.

«Санкции — гибкое средство, но до этого нам еще далеко. Я очень надеюсь, что в какой-то момент мы вернемся к тому моменту, когда дипломатия сможет добиться успеха», — сказал он.

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Ранее он заявил, что действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом может прекратиться уже с понедельника, 12 сентября. Никто из попавших в черные списки россиян не будет из них исключен, добавил Шалленберг.

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