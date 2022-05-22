Австрия заморозила активы россиян на 254 миллиона евро

Австрия на фоне санкций Европы в отношении РФ заморозила активы россиян на сумму в 254 миллиона евро. Блокировке подверглись 97 счетов. Об этом сообщил телеканал ORF со ссылкой на документы ведомства канцлера.

По информаци телеканала, поиск российских активов ведет рабочая группа, созданная в рамках Управления госбезопасности и разведки при МВД совместно с другими ведомствами. В конце мая в Австрии должна заработать новая система отчетности, она призвана облегчить поиски такого рода активов.

Еврокомиссия некоторое время назад сообщала, что общее число внесенных с 2014 года в санкционые списки ЕС физических лиц достигло 1091, также туда попали и 80 организаций.

Ранее стало известно, что австрийские власти и компания OMV приняли условия России по оплате газа в рублях. По словам канцлера Карла Нехаммера, условия оплаты были признаны соответствующими санкциям. Кроме того, президент РФ Владимир Путин заверил своего австрийского коллегу в безопасности поставок.