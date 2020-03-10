Австрия закрыла границу для прибывающих из Италии

По информации сайта «Аргументы и факты», такое решение приняли по итогам заседания оперативного штаба в Вене.

«Вводится запрет на въезд для людей из Италии в Австрию. Исключение составляют люди с медицинской справкой. Что касается всех австрийцев в Италии, мы работаем с МИД над организацией их возвращения на родину. Им всем после возвращения в Австрию необходимо отправиться в домашний карантин на две недели», — подчеркнул Курц.

По его словам, до апреля запрещено проводить массовые мероприятия.