    10 марта 2020, 15:51

    Австрия закрыла границу для прибывающих из Италии

    Ольга Ситникова

    Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что въезд в страну запрещен для тех, кто прибывает из Италии. Об этом сообщил ТАСС.

    По информации сайта «Аргументы и факты», такое решение приняли по итогам заседания оперативного штаба в Вене.

    «Вводится запрет на въезд для людей из Италии в Австрию. Исключение составляют люди с медицинской справкой. Что касается всех австрийцев в Италии, мы работаем с МИД над организацией их возвращения на родину. Им всем после возвращения в Австрию необходимо отправиться в домашний карантин на две недели», — подчеркнул Курц.

    По его словам, до апреля запрещено проводить массовые мероприятия.