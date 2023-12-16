Важное 16 декабря 2023, 20:03 Австрия не сняла запрет на принятие 12-го пакета санкций ЕС против России EUobserver: Австрия не сняла запрет на принятие 12-го пакета санкций против РФ РИА «Новости»

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Австрия заблокировала принятие очередного пакета антироссийских санкций перед саммитом в ЕС. Об этом сообщило европейское издание EUobserver.

По данным издания, Австрия не сняла своих возражений перед саммитом Евросоюза в Брюсселе.

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«Они использовали право „отсрочки для изучения“, которая может быть снята в понедельник или позднее на неделе», — сообщило издание со ссылкой на свои источники.

В обмен на поддержку 12-го пакета Австрия выдвинула требование к Украине исключить Райффайзенбанк из черного списка.

Решение Евросоюза о новом пакете санкций против России приняли, когда канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала. В СМИ назвали это ироничным и вспомнили аналогичный случай с премьером Венгрии Виктором Орбаном.