Мир 14 декабря 2023, 20:31 Австрия заблокировала 12-й пакет санкций ЕС против России Reuters: Австрия блокировала 12-й пакет санкций ЕС против РФ из-за банка РИА «Новости»

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Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций Евросоюза против России. Страна потребовала от Украины удалить из черного списка Райффайзенбанк. Об этом сообщило агентство Reuters.

Австрия добивается, чтобы Райффайзенбанк, крупнейший западный банк, который продолжил работу в России после начала СВО, исключили из украинских списков «Международных спонсоров войны».

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«Последнее заявление подчеркивает глубокую экономическую связь Австрии с Россией, решимость банка сохранить там свой прибыльный бизнес, а также затухающее стремление Запада изолировать Москву», — написало агентство.

Евросоюзу не разрешат отменить антироссийские санкции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ЕС находится «в состоянии глубочайшего кризиса», поскольку адресованный России удар пришелся по нему. Все в Евросоюзе объединены натовской круговой порукой, отметила Захарова.