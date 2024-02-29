Мир 29 февраля 2024, 01:30 Австрия выступила за диалог с Россией по Украине Канцлер Австрии Нехаммер заявил о желании поговорить с Путиным РИА «Новости»

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о готовности поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, если это повлияет на разрешение конфликта на Украине. Об этом он заявил в эфире местного телеканала OE24.

«Я думаю, это важно — разговаривать с Россией, не будет мира без России. И если это будет полезно, то да, я бы снова поговорил с российским президентом», — сказал Нехаммер.

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Ранее власти Австрии отказались от переговоров по гарантиям безопасности. Такое же мнение выразила Венгрия, Словакия и Хорватия. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что западные страны стали менять свою позицию и уже не верят в победу Украины над Россией над поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский же пытается убедить союзников в том, что в 2024 году ВСУ освободят восточные регионы и полуостров Крым. Также он запросил у Запада ракету Taurus, чтобы взорвать Крымский мост.