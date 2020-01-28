По информации сайта «Утро.ру», с таким заявлением выступил глава компании Райнер Зеле во время конференции European Gas Conference.

Зеле отметил, что в проект газопровода вложили большое количество финансовых средств. По его мнению, санкции обрушились на «Северный поток — 2» неоправданно.

«Как это возможно, что вложив миллиарды евро в проект, который был законно одобрен всеми регуляторами, и потом этот проект останавливается внешними санкциями, без консультаций с Европой», — подчеркнула глава OMV.

Зеле обратил внимание на то, что европейцы много говорят, однако не действуют по факту.