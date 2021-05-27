Австрия сочла непонятным отказ России принять летевший в обход Белоруссии борт Austrian Airlines

Австрия считает непонятным решение России не выдавать разрешение авиакомпании Austrian Airlines на осуществление рейса из Вены в Москву в облет Белоруссии. Об этом заявили в МИД европейской страны.

Комментарий внешнеполитического ведомства распространило Австрийское агентство печати.

«Российская реакция нам абсолютно непонятна», — заявили в министерстве.

В МИД добавили, что эта позиция была донесена до посла России в Вене, а посол Австрии в Москве также донес эту позицию до сведения российской стороны.

Сегодня Россия не разрешила австрийской авиакомпании Austrian Airlines совершить рейс Вена — Москва в обход территории Белоруссии. В компании заявили, что прекратили полеты над Белоруссией до дальнейшего уведомления. В итоге рейс отменили.