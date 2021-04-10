Для допуска к использованию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» австрийские власти могут дождаться, когда Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешит ее использовать. Но более быстрым способом станет регистрация препарата через национальный регулятор.

Об этом ТАСС рассказал источник в правительственных кругах Австрии.

«Мы находимся перед заключением контракта с Россией (на поставку российского препарата в Австрию — прим. ТАСС)», — отметил собеседник агентства.

Разумеется, наилучшим вариантом будет разрешение EMA, и в Вене надеются, что оно будет принято быстро.

«При этом в настоящее время мы выясняем пути для национальной регистрации. В частности, над этим вопросом уже работают австрийские медицинские эксперты», — уточнил источник агентства.

Он добавил, что канцер Австрии Себастьян Курц считает, что стране нужна российская вакцина и хочет получить этот препарат. Он уверен, что «Спутник V» за 100 дней ускорит вакцинацию населения. Если процесс регистрации вакцины EMA затянется, власти поднимут вопрос о национальной регистрации. Ранее сообщалось, что агентство может дать свое заключение до конца мая.

В телефонном разговоре с турецким президентом Реджепом Эрдоганом российский лидер Владимир Путин обсудил вакцину от коронавируса «Спутник V» и ситуацию в Нагорном Карабахе и Ливии.