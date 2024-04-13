Мир 13 апреля 2024, 09:40 Австрия призвала граждан покинуть Иран МИД Австрии призвал граждан покинуть Иран из-за конфликта на Ближнем Востоке Flickr

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Министерство иностранных дел Австрии призвало граждан отказаться от поездок в Иран из-за нестабильной обстановки на Ближнем Востоке. Ведомство также попросило покинуть страну тех, кто там уже находится. Информацию разместили на сайте МИД.

«В связи с нынешней напряженной ситуацией в регионе в ближайшие дни можно ожидать повышенный уровень опасности», — отметили в ведомстве.

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Австрийские авиакомпании отменили полеты в Тегеран до 18 апреля.

Эскалация ближневосточного конфликта усилилась после удара ВВС Израиля по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего погибли два генерала КСИР и пять офицеров.

Иранские власти назвали атаку терактом и пообещали ответить на этот удар. США, поддерживающие Израиль, предостерегли Тегеран от возмездия, напомнив о последствиях.