Австрия призвала ЕС ввести санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Евросоюз должен ввести санкции против тех, кто несет ответственность за насилие в Белоруссии. Он уверен, что в республике должны пройти «новые, свободные и справедливые президентские выборы».

Европейский союз организовал онлайн-саммит по ситуации в Белоруссии. Курц взял слово перед началом мероприятия.

«Я рад проведению специального саммита по ситуации в Белоруссии. Потому что я считаю важным, чтобы у ЕС была четкая реакция на события там. На мой взгляд, санкции необходимы против тех, кто несет ответственность за насилие против оппозиции и демонстрантов», — цитирует Австрийское агентство печати Курца.

Глава правительства Австрии призвал провести новые выборы президента республики, так как прошедшее голосование «не было ни свободным, ни справедливым».

Накануне президент России Владимир Путин обсудил происходящее в Белоруссии с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Она отметила, что белорусские власти «должны отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией».

Массовые протесты и стычки с силовиками начались после сообщения ЦИК республики о результатах президентских выборов 9 августа. По данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а Светлана Тихановская — 10,1%. Позже к протестующим присоединились рабочие белорусских предприятий, которые начали бастовать.