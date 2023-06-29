Мир 29 июня 2023, 15:49 Австрия попросила учесть ее нейтралитет в ситуации вокруг Украины Канцлер Нехаммер попросил учесть нейтралитет Австрии при обсуждении безопасности Украины Unsplash

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При обсуждении возможных гарантий безопасности Украины следует учитывать нейтральный статус Австрии, заявил канцлер Карл Нехаммер. По его словам, то же самое необходимо сделать и в отношении других нейтральных государств, сообщил ТАСС.

Нехаммер прибыл на саммит ЕС в Брюссель и отметил, что политики будут обсуждать особенно важные темы. Он добавил, что европейские политики намерены обсудить последствия украинского конфликта. По словам канцлера Австрии, члены Евросоюза должны думать над тем, как предоставить гарантии безопасности для Украины. Карл Нехаммер подчеркнул, что для нейтральных государств понятно — в таким виде они не могут иметь место.

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«Для нас важно то, чтобы наша нейтральная роль была действительно упомянута», — пояснил он и добавил, что речь идет об Австрии, Ирландии, Мальте и Кипре.

На саммит приехал и премьер Венгрии Виктор Орбан. Он подверг ЕС критике из-за возросших аппетитов — руководство Евросоюза потребовало увеличить взносы, чтобы залатать дыры в бюджете из-за помощи Украине.