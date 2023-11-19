Мир 19 ноября 2023, 07:24 Австрия поддержала идею о приглашении Лаврова на саммит ОБСЕ Глава МИД Австрии Шалленберг выступил за приезд Лаврова на саммит ОБСЕ РИА «Новости»

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Австрия считает важным участие главы МИД России Сергея Лаврова в саммите ОБСЕ в Скопье. Об этом die Presse заявил министр иностранных дел страны Александер Шалленберг.

Он выразил готовность обговорить с Лавровым вопрос о поездке.

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«Я считаю правильным пригласить министра иностранных дел России [Сергея Лаврова]. Эта организация необходима для будущего», — отметил Шалленберг.

Сейчас председателем ОБСЕ является Северная Македония, но ее мандат истекает в конце года. Глава МИД Австрии напомнил, что Россия не поддерживает кандидатуру Эстонии на ее место. Шалленберг добавил, что Северная Македония могла бы остаться председателем ОБСЕ еще на один год, потому что страна проделывает огромную работу. Он также сообщил, что может провести переговоры с Лавровым в Скопье.

«Если представится возможность, то да. ОБСЕ — это другая структура. Я не могу заниматься внешней политикой, разговаривая только со Швейцарией и Лихтенштейном», — заключил министр.

Россия получила приглашение на саммит ОБСЕ, который состоится с 30 ноября по 1 декабря. Во встрече будут участвовать 57 стран, входящих в организацию.