Австрия перестала выдавать визы

Посольства и консульства Австрии временно прекратили выдачу виз иностранцам. Мера связана с распространением коронавируса в странах Европы.

Об ограничительной мере сообщил МИД России. На официальном сайте посольства Австрии в Москве информации о прекращении выдачи виз россиянам нет. Авиакомпания S7 объявила о временном прекращении полетов в Австрию — пока с 16 марта по 31 мая. Ограничение могут продлить.

Ранее в правительстве России объявили о практически полной отмене авиасообщения между государствами Евросоюза и нашей страной. В частности, начиная с 16 марта будут временно ограничены авиарейсы между Россией и странами ЕС, а также Швейцарией и Норвегией. Останутся регулярные рейсы между Москвой и столицами этих стран, а также чартерные рейсы при условии, что на чартере будут лететь домой граждане стран ЕС.

Также с полуночи 15 марта закрывается граница с Польшей. Об этом сообщило представительство МИД России в Калининграде. Прекращаются полеты в Братиславу — «Победа» с 13 по 28 марта не будет выполнять рейсы в эту страну.

МИД России также сообщил, что Украина закрывает для иностранцев свои границы. Мера объявлена как временная. Ее объяснили угрозой распространения коронавируса.

Как напомнил Теlegram-канал оперативного штаба Московской области, с понедельника, 16 марта, в подмосковных школах и детских садах начнет действовать режим свободного посещения. Нормативные акты, которые вводят этот режим, размещены на официальных сайтах правительства Подмосковья mosreg.ru и Минобразования mo.mosreg.ru.