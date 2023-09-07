07 сентября 2023, 17:41
Австрия отказалась выдавать Украине годных к мобилизации мужчин
Exxpress: МВД Австрии отказалось выдавать Украине мужчин призывного возраста
Австрия не планировала выдавать Украине мужчин призывного возраста. Об этом газете Exxpress заявили в МВД страны.
«Мы никогда не стали бы это делать», — сообщил представитель министерства.
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Ведомство пообещало не выполнять требования Украины, потому что депортация в таком случае являлась бы нарушением.
«Поэтому украинцев, годных к военной службе, проживающих в Австрии, на родину отправлять, конечно, не будут», — добавил сотрудник австрийского МВД.
Ранее Владимир Зеленский попросил европейские страны отправить обратно на родину украинских граждан, подходящих под призыв.
Власти Польши сообщили, что уже начали экстрадировать уклонистов в возрасте 18-60 лет. Депортации также подверглись украинские граждане, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в ЕС.
Австрия
МВД РФ
Украина
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