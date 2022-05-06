Австрия отказалась платить за российский газ в рублях

Австрия не намерена платить за поставляемый Россией газ рублями. Об этом в комментарии телеканалу Al Jazeera заявил министр по европейским и иностранным делам страны Александр Шалленберг.

«Наша позиция ясна. Мы привержены уже существующим соглашениям и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения», — подчеркнул Шалленберг.

Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин сделал страны НАТО «более сплоченными» добившись противоположных результатов, чем те, которые преследовал.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, который определяет новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно документу, компании из таких государств должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк. Тот, в свою очередь, будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.

Ранее глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил, что страна не намерена платить за российский газ рублями. Он также отметил, что Чехия готова отказаться при определенных условиях от закупок нефти из РФ к концу 2022 года.