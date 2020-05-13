Австрия отказалась открывать границы с Италией

Он подчеркнул, что ситуация с Италией проблематичная, так как там до сих пор высокое количество зараженных коронавирусом, так же, как и во Франции и Испании. В данный момент нет перспективы скорого открытия границ, считает Курц.

Ранее стало известно, что 15 июня контроль на границе Австрии и Германии будет снят, написал RT.