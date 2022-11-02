Австрия отказалась оплачивать украинским беженцам льготный проезд | 360°

Мир 02 ноября 2022, 10:07 Австрия отказалась оплачивать украинским беженцам льготный проезд Посольство Украины заявило, что в Австрии отменили льготный проезд для беженцев Unsplash

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В Австрии отменили бесплатный проезд для украинских беженцев. Им придется покупать за свой счет билеты на общественный транспорт Вены и железнодорожные поезда по всей стране. Об этом сообщило на своей странице в Facebook* посольство Украины в Австрии.

«Начиная с 1 ноября проезд для граждан Украины в общественном транспорте Вены является платным», — предупредили в дипведомстве.

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Также изменились правила для тех, кто решит воспользоваться Австрийской федеральной железной дорогой. Бесплатными остались билеты для впервые прибывших в страну. По паспорту украинцы могут проехать на поездах второго класса из Братиславы, Бржецлава и Хедьешхалома в пункт назначения или транзитом до приграничных станций в Германию, Италию или Швейцарию. Льготные билеты действуют только 24 часа.

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Посольство Украины посоветовало беженцам пользоваться проездными. Дипломаты пообещали продолжить переговоры с федеральным правительством, транспортными предприятиями и политиками, чтобы сделать проезд для беженцев более доступным.

* Facebook — соцсеть компании Meta, которую запретили в России и признали экстремистской организацией.