Австрия обсуждает с Россией и США проведение встречи Путина и Байдена в Вене

Австрия не является посредником между Россией и США, но готова предоставить площадку для саммита лидеров этих стран. Об этом заявил канцлер европейской страны Себастьян Курц в интервью немецкому изданию The Pioneer. По его словам, Вена уже находится в контакте с Россией и США по этому вопросу.

«Я считаю, что это всегда правильный путь — диалог всегда лучше для всех участников, чем что-то другое, то мы были бы чрезвычайно рады, если она (встреча — прим. ред.) состоится в Австрии», — цитирует его ТАСС.

Канцлер добавил, что в качестве возможных мест для проведения встречи Путина и Байдена рассматриваются несколько городов. И Вена — один из них.

Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся 13 апреля. Стороны обсудили двусторонние отношения России и США, а также ряд международных вопросов. Кроме того, Байден предложил Путину в ближайшее время провести личную встречу в третьей стране.