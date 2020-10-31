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    31 октября 2020, 19:26

    Австрия объявила о новом этапе карантина с 3 ноября

    Анатолий Минкин

    Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о начале действия нового карантина с 3 ноября. Ограничения вводятся из-за роста новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило издание Metropole.
    Австрия объявила о новом этапе карантина с 3 ноября

    Рестораны и бары закроются, но им останется возможность продавать еду навынос. Гостиницы будут принимать только приезжающих в командировку.

    Курц уточнил, что все пострадавшие организации получат компенсацию до 80% недополученных доходов. Расчет проведут исходя из данных по прошлому году.

    Школьники старше 14 лет и студенты перейдут на дистанционное обучение. Вопрос по детским садам и младшеклассникам пока не решен. Власти будут следить за развитием ситуации.

    Промышленные и производственные предприятия, магазины, салоны красоты будут работать в прежнем режиме. Но по возможности своих сотрудников они должны перевести на дистанционную работу.

    Канцлер призвал жителей страны по максимуму сократить контакты друг с другом. Начиная с 3 ноября встречаться смогут только члены двух семей. При этом для всех жителей с 20:00 до 6:00 будет действовать комендантский час.

    Можно гулять, заниматься спортом, но не посещать дома других людей и не устраивать вечеринок.

    Канцлер Германии заявил, что прекрасно понимает усталость людей, но если не соблюдать такие меры сейчас, то это приведет к полной эскалации и новым, более жестким ограничениям. Курц подчеркнул, что если принятые меры приведут к снижению заражений, то в декабре их начнут снимать. Окончательное прекращение всех мер канцлер пообещал только после появления вакцины от коронавируса.

    Как напомнила газета «Известия», это второй этап мер, принятый в Австрии этой осенью. Ранее власти ограничили количество участников массовых мероприятий на улице до 12 человек, а в помещениях — до шести человек.