Мир 02 февраля 2023, 15:40 Австрия не выдвинула конкретных обвинений высылаемым российским дипломатам Посол Люблинский: Австрия не выдвинула точных обвинений для высылки 4 дипломатов России Википедия

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Австрийские власти осознанно идут по пути дальнейшего ухудшения отношений с Россией. Они не выдвинули российским дипломатам конкретных обвинений. Об этом заявил посол в Австрии Дмитрий Люблинский в эфире телеканала «Россия 24».

«Никаких конкретных претензий к нашим дипломатам не выдвинуто, кроме голословных утверждений и невнятных ссылок на мнения специальных служб», — сказал он.

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Люблинский отметил, что такое решение австрийских властей не может сказаться на ее авторитете. Ведь раньше страну считали нейтральной договорной площадкой.

МИД Австрии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского дипведомства. Якобы они занимались работой, несовместимой со статусом дипломатов.

Страну должны покинуть два человека из постоянного представительства России при ООН в Вене — их обвинили в нарушении устава организации. Россия в связи с этим высказала протест и предупредила, что в скором последуют ответные меры.