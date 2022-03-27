Австрия не разрешила Зеленскому выступить перед ее депутатами

Австрийское правительство не поддержало президента Украины Владимира Зеленского, который хотел выступить перед депутатами страны. Об этом сообщило News Front.

Свой отказ парламент аргументировал «односторонними выступлениями» Зеленского, которые не соответствуют нейтральности австрийского государства. Парламентарии отметили, что украинский лидер основывается только на одной точке зрения, уточнили в «Ямал-Медиа».

В начале марта Зеленскому не позволили выступить в Израиле под предлогом ремонта в зале заседаний. Ради общения с украинским президентом по видеосвязи спикер кнессета Израиля Микки Леви собирать специальное заседание.

В четверг, 24 марта, Владимир Зеленский настроил против себя глав некоторых европейских стран, выставив им оценки лояльности. Украинский лидер в своей речи оценил помощь каждой конкретной страны по пятибалльной шкале: Франция получила четыре балла с минусом, а Греция, Германия и Перу — три балла. Зеленский также выразил сильное недовольство позицией Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о желании страны держаться подальше от конфликта и защищать собственные национальные интересы.