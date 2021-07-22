Австрия направит 30 млн евро на восстановление регионов после наводнения

В Австрии от наводнения пострадали территории округе в Кицбюэль. Власти выделили на восстановление 30 миллионов евро, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на Kronen Zeitung.

Несколько дней назад из-за обильных дождей уровень воды в реке в округе поднялся до двух метров. Из-за этого был разрушен мост, соединяющий две части долины. Около 700 жителей оказались отрезанными от мира.

Власти Австрии выделили 30 миллионов евро на восстановление территории. На эти средства укрепят инфраструктуру в Тирольской низменности и регионе Зальцбург и усилят защитные сооружения. Деньги выделены из фонда помощи при катастрофах.