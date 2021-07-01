Австрия исключила Россию из списка опасных из-за коронавируса стран

Австрия решила исключить Россию из списка опасных стран по коронавирусу. Об этом сообщил австрийский МИД.

Однако въезд в эту страну из РФ разрешен только полностью вакцинированным. При этом карантин соблюдать будет не нужно, уточнило РИА «Новости».

«Въезд из Российской Федерации в Австрию возможен с любой целью», — сказано на сайте австрийского дипломатического представительства.

Заявление на получение визы посольство предложило подавать его внешнему подрядчику.

Прибывающие из России при въезде должны показать сертификат о вакцинации, медицинскую справку или отрицательный результат теста на коронавирус на немецком или английском языках, справку о выздоровлении после ковида. В течение 72 часов до въезда человек должен пройти обязательную предварительную электронную регистрацию.

При этом ТАСС ранее написал, что непривитые, не попадающие под исключение, должны будут по приезде в Австрию отправиться на десятидневный карантин. При этом справки о прохождении вакцинации российскими препаратами не признаются.

Ранее стало известно, что остров Пхукет открывается для иностранных туристов. Пускать туда будут только тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса.