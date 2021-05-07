Австрия и Чехия утвердили шаги по возобновлению свободы передвижения в ЕС

Австрийский министр иностранных дел Александр Шалленберг и его чешский коллега Якуб Кулханек встретились в Праге и обсудили восстановление туризма. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Правительство Австрии считает, что нужно создать условия для путешествий. Это поможет вернуть туристический поток, который был в Европе до пандемии.

«Австрия и Чешская Республика привержены развитию данного вопроса на двустороннем уровне, чтобы, по крайней мере, те, кто уже прошёл вакцинацию, могли свободно путешествовать ещё до решения для всего ЕС, которое, как планируется, вступит в силу только 1 июля 2021 года», — заявил МИД Австрии.