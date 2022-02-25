Австрия: ЕС согласовал самый жесткий в истории пакет санкций против РФ

Саммит Евросоюза согласовал «самый жесткий в истории» пакет антироссийских санкций, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер журналистам. «Решение было принято единогласно, сообщило РИА «Новости».

Нехаммер отметил, что ограничения не только «мощно затронут российскую экономику», но и будут болезненными для самого ЕС. Санкции коснутся транспортной, авиационной, космической промышленности страны, а также кораблестроения.

«Мощнейшие санкции будут наложены на поставку запчастей для воздушных судов и передачу технических ноу-хау», — пояснил Нехаммер.

При этом уже известно, что NASA вопреки санкциям продолжит сотрудничество с Роскосмосом по МКС.

Страны ЕС договорились о введении второго пакета санкций в ночь на 25 февраля в связи с действиями России на Украине: утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. Во второй пакет ЕС впервые включил и финансовые ограничения, которые, как предполагается, лишат страну доступа к важным рынкам капитала.

Санкции вступают в силу после формального одобрения Советом ЕС и опубликования. По данным СМИ, готовится уже и третий пакет ограничений.