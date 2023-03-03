Мир 03 марта 2023, 02:33 Австрии предложили стать посредником между Россией и Украиной Президент Чехии Земан: Австрия может стать посредником в конфликте России и Украины Unsplash

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Австрия может взять на себя роль посредника в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан по итогам встречи с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом. Его слова привело агентство CTK.

«Я сказал господину президенту, что нейтралитет Австрии при определенных условиях может сделать возможным, чтобы эта страна играла роль посредника в случае разрешения конфликта между Украиной и Россией», — сказал Земан.

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При этом политики указали на необходимость солидарности стран Евросоюза с Украиной.

«Австрия в военном смысле демонстрирует нейтралитет, но он не означает безразличие к происходящему на Украине», — заявил Ван дер Беллен.

Ранее новый президент Чехии Петр Павел заявил, что странам Запада нужно отказаться от поддержки идеи Украины по захвату Крыма, чтобы избежать для себя нежелательных сценариев в будущем. Он указал, что «эти сценарии могут быть различными». Павел также не исключил, что в будущем украинские власти могут изменить свою позицию по российскому полуострову.