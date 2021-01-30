Австриец завещал €2,4 млн людям, спасшим его от нацистов

У австрийского еврея Эрика Швама не было детей, а его жена скончалась в 2019 году. Перед своей смертью 25 декабря 2020 года он составил завещание, согласно которому 2,4 миллиона евро получит французская деревня Шамбон-сюр-Льон, жители которой во время Второй мировой войны прятали бежавших от фашистов людей.

Как сообщил канал France24, всего французы укрыли от преследований нацистов свыше 2,5 тысяч человек. В 1943 году в Шамбон-сюр-Льон в здании школы они спрятали маленького Эрика Швама и его семью. Они прожили там семь лет, до 1950 года

Жители деревни разработали целую систему оповещения. Когда фашисты приезжали в селение, они прятали беглецов в лесу. После ухода карателей французы пели, подавая знак, что деревня свободна.

Эрик Швам вырос и получил в Лионе профессию фармацевта. Там же он познакомился со своей будущей женой.

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Мэр Шамбон-сюр-Льон Жан-Мишель Эйро не стал скрывать, что завещанная сумма очень значительна и является для деревни большим подспорьем. В соответствии с последней волей Эрика Швама, средства потратят на стипендии, образовательные проекты и молодежные инициативы.

Французские издания напомнили, что в этой деревне на протяжении столетий находили приют и защиту люди, спасающиеся от религиозных или политических преследований. Там скрывали священников, вынужденных прятаться во время Французской революции, испанских республиканцев во время гражданской войны 1930-х годов, а в последнее время — мигрантов и беженцев с Ближнего Востока и африканских стран.

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