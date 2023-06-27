27 июня 2023, 23:29
Австралию назвали «банановой республикой за несуразно малую помощь Украине
Отставной генерал Райан назвал Австралию банановой республикой за плохую помощь Украине
Австралия оказала несуразно малую помощь Украине, завил в интервью телеканалу АВС австралийский отставной генерал Мик Райан. Военный раскритиковал правительство и указал на несвоевременность выделенных средств.
«Правительство в значительной степени проигнорировало реальные требования Украины и объявило о пакете помощи, который могла бы дать только банановая республика, а не такая передовая развитая страна, как Австралия», — заявил ветеран.
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В понедельник, 26 июня, власти Австралии объявили, что в новый пакет военной помощи Киеву войдут 70 боевых машин, в том числе 28 бронемашин, 14 автомобилей специального назначения и 28 грузовиков. Сумма очередного пакета составила 110 миллионов австралийских долларов, это около 74 миллионов американских долларов.
Украина хотела получить списанные австралийские истребители F-18. В середине июня Киев запросил информацию об этих самолетах.
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